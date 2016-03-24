هشام عباس :طرح ألبومي الجديد خلال الشهر المقبل

كتبت – إ نجي لطفي

> كرم الإعلامى طارق أبو السعود، المشرف العام على راديو “9090″ الفنان هشام عباس، وذلك خلال كواليس تسجيل حلقة “عباس” فى برنامج “افصل واسمع”، وأهداه درع راديو 9090 تقديراً لمسيرته الفنية.

وأكد الفنان هشام عباس أنه انتهى من ألبومه الجديد الذي سيقوم بطرحه في الأسواق خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، مؤكدًا أنه سيقدم حالات جديدة يتمنى أن تكون عند حسن ظن الجمهور. وقال عباس خلال إستضافته ببرنامج إفصل وإسمع على الراديو 9090 أنه سيقوم بتسليم الألبوم إلى محسن جابر المنتج الفنى الأسبوع المقبل ليقوم بوضع الرتوش النهائية قبل طرحة بالأسواق.

وأضاف عباس، أنه يفاضل الأن بين 3 أسماء لاختيار اسم الألبوم ، وأفصح عباس ،عن تلك الأسماء وهمي “إهربى ، والفترة اللى فاتت ، وحذرتك”، مؤكدا أن الإسم لن يخرج عن الثلاث أسماء المذكورة.

يذكر أن برنامج “افصل واسمع” تقديم فادى إبراهيم، وسالى عبد السلام، ويذاع على راديو “9090″ من الساعة الرابعة عصرا إلى السادسة مساء.