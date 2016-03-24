الإمارات ترسل قافلة مساعدات للشعب الصومالى

أرسلت مؤسسة (خليفة بن زايد آل نهيان) للأعمال الإنسانية بالإمارات الخميس، قافلة مساعدات قوامها 40 شاحنة، محملة بأكثر من ألف طن من المساعدات الغذائية إلى مدينة (بربرة) الصومالية، لتوزيعها على الشعب الصومالى.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن مصدر مسئول فى المؤسسة قوله "إن هذه المساعدات الإنسانية تأتى انطلاقا من حرص القيادة الإماراتية على مساعدة الشعب الصومالى، والتخفيف من معاناته التى نتجت عن الجفاف الذى ضرب أراضيهم، وأحدث أضرارا فى ثروتهم الزراعية والحيوانية".

وأضاف المصدر أن "فريقا من المؤسسة سيشرف ـ بالتعاون مع الجهات المسئولة فى بربرة ـ على توزيع هذه المواد الغذائية على العائلات فى أقاليم "وكطير" و"سناج" و"سول"، ومحافظات برعو، وادوينى، ويوهودلى، إضافة إلى عائلات فى أكثر من 15 قرية صومالية تعانى من الجفاف والفقر.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال 13 شاحنة إغاثة إلى عرقابو عاصمة إقليم سناج، و10 شاحنات إلى سول، و17 شاحنة إلى برعو عاصمة إقليم توكطير، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تحتوى على ثمانية آلاف سلة غذائية تتضمن الأرز والسكر والطحين والتمر والحليب المجفف.

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