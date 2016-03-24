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إحباط اعتداء إرهابى ضد مقر أمنى فى ولاية جزائرية

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إحباط اعتداء إرهابى ضد مقر أمنى فى ولاية جزائرية إحباط اعتداء إرهابى ضد مقر أمنى فى ولاية جزائرية

ذكر موقع (كل شىء عن الجزائر) الناطق بالفرنسية الخميس، أن قوات الشرطة تمكنت الليلة الماضية من قتل إرهابى يرتدى حزاما ناسفا فى وسط منطقة (معتقة) الواقعة على بعد حوالى 30 كم جنوب ولاية (تيزى أوزو).

ونقل الموقع الجزائرى عن مصادر أمنية قولها أن الإرهابى كان يرتدى حزاما ناسفا وكان يتجه- سيرا على الأقدام- نحو أمن دائرة هذه المنطقة بيد أن رجال الشرطة تمكنوا من القضاء عليه قبل أن يصل إلى هدفه.

وأوضح الموقع أنه لم يتم خلال السنوات الخمس الماضية تسجيل أى هجوم إرهابى ضد المقار الأمنية لهذه المنطقة، مشيرا إلى أن آخر هجوم يعود إلى 14 أغسطس 2011 عندما هاجم انتحارى بسيارة ملغومة مقر الأمن الحضرى فى وسط ولاية تيزى اوزو.
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