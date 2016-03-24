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مهنئا “معتقل التيشيرت” بالإفراج. إبراهيم عبد المجيد “مبروك..بخرب بيت اللى أذاك”

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مهنئا “معتقل التيشيرت” بالإفراج. إبراهيم عبد المجيد “مبروك..بخرب بيت اللى أذاك” مهنئا “معتقل التيشيرت” بالإفراج. إبراهيم عبد المجيد “مبروك..بخرب بيت اللى أذاك”

بعث الكاتب الكبير  إبراهيم عبد المجيد برسالة تهنئة إلى محمود محمد الشسهير بمعتقل “التيشرت”،عقب قرار المحكمة بتأئيد الحكم بالإفراج عنه،متمنيا الإنصاف له ولبقية المحبوسين إحتياطيا.

عبد المجيد قال فى رسالته ،” تاييد اخلاء سبيل محمود محمد . الف مبروك ياولد يافنان . ربنا يخرب بيت كل اللي اذاك وينصف كل اللي وقف معاك ونصفك . لسة بقية الاطفال والمحبوسين احتياطيا يابلد والا والله ما حتقوم لك قومة”.

يذكر ان محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم تأئييد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة الصادر أمس الأول بشأن إخلاء سبيل محمود محمد “معتقل التيشرت” وإسلام طلعت، بكفالة 1000 جنيه.

وكان الكاتب الكبير قد أشار خلال لقائه بالرئيس السيسى مع نخبة من المثقفين لقضية محمود ،وروى ماحدثلاعبر صفحته بموقع فيس بوك،وقال “اخذت محمود محمد مثالا وانفعلت متسائلا كيف لدولة عمرها سبعة الاف سنة كما يقال تسعد بحبس شاب صغير من اجل تي شيرت مكتوب عليه وطن بلا تعذيب ماذا كان يمكن ان يحدث لو كتب وطن كله تعذيب وحكيت قصته وكيف تعلم الرسم ف يالسجن وكيف صارت الان عظام قدمه تتآكل وقلت للرئيس كيف ندافع عن وطن يفعل هذا في ابنائه”.

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