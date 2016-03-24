ديلى ميل: استخدام السوشيال ميديا 60 دقيقة يوميا يرفع خطر الاكتئاب بنسبة 25%

بلغ عدد البالغين فى الولايات المتحدة الذين يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية عام 2015 أكثر من 65%، وهى زيادة هائلة مقارنة بـ 7٪ فقط فى عام 2005، وكشفت دراسة جديدة أن الوقت الذى يقضيه الشباب فى استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية، يتناسب طردياً مع فرص تعرضهم للاكتئاب.

وتوصل الباحثون فى معرض ابحاثهم إلى أن قضاء أكثر من 60 دقيقة يومياً فى استخدام وسائل الاعلام الاجتماعى يرفع من فرص الإصابة بالاكتئاب بنسبة 25%.

وأوضح الباحثون الامريكيون من جامعة بيتسبرج فى ولاية بنسلفانيا، أن دراسات سابقة أكدت على أن وسائل الإعلام الاجتماعى يمكن أن تسبب القلق والاكتئاب، مما قد يؤدى إلى اضطرابات النوم، ودراسة أخرى، نشرت فى وقت سابق من هذا العام، أشارت إلى أن استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية ترتبط باضطرابات النوم.

وركزت الدراسة الحديثة على مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية التى أصبحت لا تعد ولا تحصى ويستخدمها الشباب اليوم، مثل فيس بوك، يوتيوب، تويتر، جوجل بلس وإنستجرام وسناب شات، بنتريست.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين قضوا معظم الوقت على وسائل الإعلام الاجتماعى عرضة لخطر الاكتئاب بمعدل 1.7 مرة، مقارنة مع أولئك الذين أمضوا وقتا أقل على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعى.

وأضاف الباحثون أن الاكتئاب سيصبح السبب الرئيسى للعجز بحلول عام 2030 فى البلدان ذات الدخل المرتفع.

- 4خطوات تبعدك عن الاكتئاب.. أهمها واجه مشاكلك

>

- 6أسئلة شائعة عن الوسواس القهرى.. تعرف على إجابتها

>