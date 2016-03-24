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السفارة المصرية بفنزويلا تنهي إجراءات شحن جثمان «قتيل المطار»

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السفارة المصرية بفنزويلا تنهي إجراءات شحن جثمان «قتيل المطار» السفارة المصرية بفنزويلا تنهي إجراءات شحن جثمان «قتيل المطار»

جثمان المواطن عبد الرحمن إسماعيل

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في فنزويلا نجحت في إنهاء إجراءات شحن جثمان المواطن عبد الرحمن إسماعيل السيد حسن، والذي توفي إثر تعرضه لحادث سطو مسلح لدى وصوله إلى مطار كاراكاس، حيث يعمل بشركة ماريدايف أوف شور بروجيكتس.

وأوضح المتحدث أن جثمان الفقيد غادر كاراكاس عصر أمس 23 مارس على رحلة الخطوط الجوية الألمانية، على أن يصل القاهرة مساء اليوم 24 مارس.

وأضاف المتحدث أن المواطنين المصريين الأربعة الناجين من الحادث غادروا كاراكاس على نفس رحلة الطيران، وذلك بعد أن استمع فريق من النيابة العامة الفنزويلية للمواطنين الأربعة، مشيدا بتعاون وزارة الخارجية والشرطة الفنزويلية مع السفارة المصرية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان وسفر المواطنين، ومؤكدا على متابعة السفارة المصرية للقضية حتى القبض على جميع الجناة.

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