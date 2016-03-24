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تقرير - اقتراحات تغيير نظام دوري الأبطال.. دور الـ 16 من مجموعتين

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تقرير - اقتراحات تغيير نظام دوري الأبطال.. دور الـ 16 من مجموعتين تقرير - اقتراحات تغيير نظام دوري الأبطال.. دور الـ 16 من مجموعتين

يقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تحت ضغوط كبيرة لتغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة بسبب ضعف المنافسة.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أفصحت عن التعديلات المقترحة على نظام البطولة الأكبر في كرة القدم بعد كأس العالم، وأهمها أن يتحول دور المجموعات من 32 فريق إلى 16 فقط على مجموعتين، وبواقع 8 فرق بكل مجموعة.

التعديلات إن تمت فسيكون الأمر أشبه بدوري أوروبي كبير يضم أندية أوروبا الكبرى، وستضمن الفرق الكبرى خوض مباريات كبيرة بين 14 فريق على الأقل من الـ 16.

العديد من أندية أوروبا الكبرى وتحديدا في ألمانيا - إيطاليا - إسبانيا وإنجلترا اتفقوا على حتمية تغيير نظام البطولة بعد أن ضعفت حدة المنافسة بين فرقها وباتت البطولة أضعف من نظيرتها في الدوري الإنجليزي على سبيل المثال.

 

أصبحنا نرى مباريات من نوعية برشلونة وباتي بوريسوف، وهي مباريات محسومة قبل بدايتها، والتصنيف الرابع بات يضم فرق من نوعية مكابي تل أبيب - أستانا الكازاخستاني وباتي، وهي فرق تجعل المباريات التي يكونون طرفا فيها بنسب مشاهدة أقل كثيرا.

وإن تمت تلك التعديلات، فلن يبدأ تفعيلها سوى في موسم 2017/2018، إذ يتطلب الأمر قرابة الثلاث سنوات من دورة العمل ليكون صالحا للتفعيل.

وبناءا على النظام الجديد، فلن تنتهي مباريات دور المجموعات قبل احتفالات الكريسماس كما هو يحدث الآن بانتهائها في 23 ديسمبر، لكن ستستمر المباريات حتى فصل الربيع.

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