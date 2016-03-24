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«ياهو» يتيح تسجيل الدخول للتطبيقات دون كلمة مرور

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«ياهو» يتيح تسجيل الدخول للتطبيقات دون كلمة مرور «ياهو» يتيح تسجيل الدخول للتطبيقات دون كلمة مرور

ياهو

أعلنت شركة ياهو عن توسيع خدمة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور عبر التطبيقات، فبعد قيام الشركة الأمريكية بتوفير نظام تسجيل الدخول في خدمة البريد الإلكتروني “ياهو ميل”، فإنها ترغب في استعماله أيضاً مع التطبيقات الأخرى مثل “سبورت” و”فانتازي سبورت” و”مسنجر”.

وأضافت ياهو بحسب “24″ أنه يُشترط لذلك أن يتم تفعيل نظام Account Key في قائمة الضبط بالتطبيق المعني على الهواتف الذكية، وبعد ذلك سيتلقى المستخدم دائماً رسالة Push على الهاتف الذكي، بمجرد قيامه بمحاولة تسجيل الدخول في أي خدمة من خدمات ياهو، التي تدعم هذا النظام.

وتتضمن رسالة Push، التي تصل إلى المستخدم، العديد من البيانات، مثل المتصفح المستخدم وموقع الجهاز، الذي تم منه إجراء محاولة تسجيل الدخول وكذلك التاريخ والوقت. واعتماداً على هذه البيانات يمكن للمستخدم أن يقوم بتأكيد عملية تسجيل الدخول بنقرة إصبع. كما يمكن رفض التأكيد إذا كانت محاولة تسجيل الدخول تمت بواسطة الغرباء.

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