«الجنايات» ترفض استئناف النيابة و تؤيد إخلاء سبيل «معتقل التيشيرت» وآخر بكفالة 1000 جنيه

رفضت الدائرة 19 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، الاستئناف المقدم من النيابة على إخلاء سبيل محمود محمد، والمعروف إعلاميًا بـ”طالب التيشيرت”، وإسلام طلعت، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وأيدت حكم المحكمة السابق بإخلاء السبيل، حسبما أفاد مراسلنا.

> وكانت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قررت إخلاء سبيل كلًا من” محمود محمد”، والمعروف إعلاميًا بـ”معتقل التيشيرت”، وإسلام طلعت بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد أن تقدما بطلب استئناف على حبسهما الاحتياطي منذ عامين، قبل أن تستأنف النيابة على القرار.

وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المتهم عقب أحداث 25 يناير عام 2014، وبحوزته لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

> وأسندت له النيابة عدة اتهامات، منها: “التظاهرة وإثارة الشغب هو وآخرين، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف القانون”.