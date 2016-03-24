أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الجنايات» ترفض استئناف النيابة و تؤيد إخلاء سبيل «معتقل التيشيرت» وآخر بكفالة 1000 جنيه

Google+ Print
«الجنايات» ترفض استئناف النيابة و تؤيد إخلاء سبيل «معتقل التيشيرت» وآخر بكفالة 1000 جنيه «الجنايات» ترفض استئناف النيابة و تؤيد إخلاء سبيل «معتقل التيشيرت» وآخر بكفالة 1000 جنيه

رفضت الدائرة 19 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، الاستئناف المقدم من النيابة على إخلاء سبيل محمود محمد، والمعروف إعلاميًا بـ”طالب التيشيرت”، وإسلام طلعت، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وأيدت حكم المحكمة السابق بإخلاء السبيل، حسبما أفاد مراسلنا.
> وكانت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قررت إخلاء سبيل كلًا من” محمود محمد”، والمعروف إعلاميًا بـ”معتقل التيشيرت”، وإسلام طلعت بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد أن تقدما بطلب استئناف على حبسهما الاحتياطي منذ عامين، قبل أن تستأنف النيابة على القرار.

 

وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المتهم عقب أحداث 25 يناير عام 2014، وبحوزته لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.
> وأسندت له النيابة عدة اتهامات، منها: “التظاهرة وإثارة الشغب هو وآخرين، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف القانون”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا