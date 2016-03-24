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تأجيل أولى جلسات «السيدة» المتهمة بدهس 4 أطفال في المعادي

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تأجيل أولى جلسات «السيدة» المتهمة بدهس 4 أطفال في المعادي تأجيل أولى جلسات «السيدة» المتهمة بدهس 4 أطفال في المعادي

أرشيفية

قررت محكمة جنايات المعادي، الخميس، تأجيل محاكمة السيدة، المتهمة بدهس (4) أطفال بمنطقة المعادي، إلى جلسة يوم 7 أبريل المقبل.

وجاء التأجيل، للمستندات، وورود التقرير الطبي للحالة الرابعة، حسبما أفاد مراسلنا.

ترجع الواقعة، حين تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من مستشفى المعادي، يفيد وصول (3) جثث لطلبة مدارس، وإصابة آخر في حالة خطر بالعناية المركزة.

وانتقل فريق من البحث الجنائي، فيما تمكن الأهالي من القبض على المتهمة “مرتكبة الواقعة”، وتسليمها إلى ضباط الشرطة، وباقتيادها لديوان القسم قالت “إنها غير متعمدة”، بحسب التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، بأن المتهمة ارتكبت الواقعة دون تعمد منها إلا أنها غير قاصدة دهس الطلبة الأربعة، لكن السبب راجع إلى السرعة الجنونية.

 

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