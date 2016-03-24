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صور.. سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في قرى أسوان‎

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67a6d55f-7d91-4166-b2cd-cd9f557571c2مراسل «ONA»:

ضخت مديرية اليوم بالتنسيق مع شركات وزارة التموين، الأربعاء، كميات كبيرة من السلع الغذائية والإستهلاكية داخل الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً.

وياتي ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض السلع الغذائية و الإستراتيجية وبيعها للمواطنين من خلال السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع التموينية المختلفة داخل منطقة خور عواضة بمدينة أسوان.

وقال المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، إنه تم بيع السلع الغذائية والضرورية للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن إلى 19 جنيها وأيضًا الكيلو من اللحوم إلى 34 جنيها فقط، لافتاً إلى أنه تم أيضاً بيع السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز والسمن وغيرها بأسعار مدعمة ومخفضة حيث سيتم توفيرها بنفس المنطقة أسبوعياً وهو الذى سيتم تعميمه على باقى الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية.

بدوره، أضاف حسام العربى بأن هناك خطة لتغطية هذه المناطق داخل المحافظة تم وضعها بالتنسيق ما بين محافظ أسوان والدكتور خالد حنفى وزير التموين وخاصة التى تحتاج إلى هذه السلع لإحداث التوازن المطلوب في أسعارها داخل الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق أيضاً مع القوات المسلحة لدعم جميع الأحياء والقرى بالمراكز والمدن بالسلع الغذائية والإستهلاكية من خلال فتح 39 منفذ منهم 12 منفذًا تم إفتتاحهم وتشغيلهم بالفعل تضم 10 منافذ بمدينة ومركز أسوان و2 منفذ بمركز دراو لتوزيع السلع التموينية بهدف السيطرة على الأسعار، فيما سيتم تشغيل باقى المنافذ علي مراحل متتالية .

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