الإسكان تطرح 21 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى ومتميز17 إبريل بـ21 مدينة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أضخم قرعة لأراضى الإسكان الاجتماعى، والمتميز، والأكثر تميزاً، حيث سيتم طرح 21307 قطع أراض بـ21 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، موضحاً أن هذه القرعة هى المرحلة الأولى من إجمالى 60 ألف قطعة أرض تخطط الوزارة لطرحها بالمدن الجديدة، بمساحة حوالى ٣٥ مليون م٢.

وأشار وزير الإسكان إلى أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتباراً من يوم 17/4/2016، على أن يتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 3/5/2016 وحتى 2/6/2016، ابتداء من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن القطع المطروحة بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والصالحية الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة، بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض، فى حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، قال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم طرح 11076 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية موزعة كالتالى: 1862 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و٢٨٧٦ قطعة بمدينة بدر، و٢٠٧٠ قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و٢٢٧٨ قطعة بمدينة السادات، و٣٠٣ قطع بمدينة سوهاج الجديدة، و١٣٨ قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و٢٠٠ قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و١١٣٨ قطعة بمدينة قنا الجديدة، و٢١١ قطعة أرض بمدينة الصالحية الجديدة.

> وحول أسلوب التخصيص لأراضى الإسكان الاجتماعى، أضاف: سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وذلك بحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، موضحاً أنه يتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وفيما يتعلق بأراضى الإسكان المتميز، قال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة: سيتم طرح 7564 قطعة أرض، موزعة على المدن التالية: ٨٢٤ قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و٩٩ بمدينة طيبة الجديدة، و٥٠٠ بمدينة العاشر من رمضان، و٢٢٢٢ بمدينة السادات، و502 بمدينة أسيوط الجديدة، و٩٦٢ بمدينة بدر، و٣١٥ بمدينة 6 أكتوبر، و٨٤٢ بمدينة المنيا الجديدة، و٤٥٣ بمدينة برج العرب الجديدة، و٢٧٤ بمدينة أخميم الجديدة، و٩٦ بمدينة الفيوم الجديدة، و٢١٢ بمدينة النوبارية الجديدة، و٧٧ قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و١٨٦ قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة.

وبشأن أسلوب التخصيص أوضح المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أنه سيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية، طبقاً لقطع الأراضى والمساحات المطروحة، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، موضحاً أنه سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية، بالإضافة إلي الفوائد المقررة، والتى يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وبخصوص توقيتات البناء، ذكر المهندس طارق السباعى، أنه يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

وبشأن الأراضى المطروحة للإسكان الأكثر تميزاً، أشار المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أنه سيتم طرح 2758 قطعة أرض فى المدن التالية: ٤٨٤ قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و١٨٢ قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و٤٣ بمدينة الشروق، و٣٢ بمدينة العبور، و١٤ قطعة أرض فى مدينة ١٥ مايو، و180 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى 1823 قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة.

وفيما يتعلق بأسلوب التخصيص، قال المهندس طارق السباعى: سيتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية)، وذلك فى ضوء عدد القطع المطروحة، موضحاً أنه سيتم استبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار، مشيراً إلى أنه يشترط فى المتقدم للحجز أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان.

وبشأن توقيتات البناء، أوضح أنه يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

وأوضح المهندس طارق السباعى أنه يتم تسليم الأرض تباعاً خلال فترة محددة بإخطار التخصيص، مضيفا أن مناطق الأراضى متاحة على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.