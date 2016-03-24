حارس نيجيريا: لا أخشى ' الثنائي الهجومي ' صلاح والنني

أكد كارل إيكيمي حارس منتخب نيجيريا أنه لا يخشي الثنائي محمد صلاح أو محمد النني لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة المنتخبين يومي 25 و29 مارس الجاري.

وقال إيكيمي في تصريحات نقلها موقع أوثورتي نيجيريا "سمعت الكثير عن الثنائي الهجومي محمد النني ومحمد صلاح، لكن لا أخشاهما وأسعى لإيقاف غاراتهما الهجومية".

وأضاف حارس وولفرهامبتون "نحن مستعدون للمباراة، نعرف أنهم يمتلكون لاعبين جيدين ولم يتأهلوا لأمم إفريقيا منذ فترة وستكون مباراة صعبة لكننا نركز على تحقيق الفوز".

وتابع "لا أخشى اللاعبين الكبار لديهم وأتطلع لخوض المباراة، سأبذل قصارى جهدي من أجل الدفاع عن مرماي وإبقائهم بعيدا عنه".