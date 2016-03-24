أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حارس نيجيريا: لا أخشى ' الثنائي الهجومي ' صلاح والنني

Google+ Print
حارس نيجيريا: لا أخشى ' الثنائي الهجومي ' صلاح والنني حارس نيجيريا: لا أخشى ' الثنائي الهجومي ' صلاح والنني

أكد كارل إيكيمي حارس منتخب نيجيريا أنه لا يخشي الثنائي محمد صلاح أو محمد النني لاعبي منتخب قبل مواجهة المنتخبين يومي 25 و29 مارس الجاري.

وقال إيكيمي في تصريحات نقلها موقع أوثورتي نيجيريا "سمعت الكثير عن الثنائي الهجومي محمد النني ومحمد صلاح، لكن لا أخشاهما وأسعى لإيقاف غاراتهما الهجومية".

وأضاف حارس وولفرهامبتون "نحن مستعدون للمباراة، نعرف أنهم يمتلكون لاعبين جيدين ولم يتأهلوا لأمم إفريقيا منذ فترة وستكون مباراة صعبة لكننا نركز على تحقيق الفوز".

وتابع "لا أخشى اللاعبين الكبار لديهم وأتطلع لخوض المباراة، سأبذل قصارى جهدي من أجل الدفاع عن مرماي وإبقائهم بعيدا عنه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب