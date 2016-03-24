أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى : نرغب فى تراجع أكبر للعنف وتدفق أكثر للمساعدات فى سوريا

Google+ Print
كيرى : نرغب فى تراجع أكبر للعنف وتدفق أكثر للمساعدات فى سوريا كيرى : نرغب فى تراجع أكبر للعنف وتدفق أكثر للمساعدات فى سوريا

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار الهش فى سوريا أدى إلى تراجع مستويات العنف هناك لكنه يرغب فى انحسارها بصورة أكبر كما ينشد تدفقا أكبر للمساعدات الإنسانية.

وقال كيرى لنظيره الروسى سيرجى لافروف فى مستهل محادثاتهما بموسكو "يسعنا القول إن قلة قليلة للغاية كانت قبل ثلاثة أسابيع تعتقد أن وقف الأعمال القتالية ممكن فى سوريا."

وأضاف "حقق ذلك العمل قدرا من التقدم. حدث تراجع للعنف هش لكنه مفيد."

وقال وزير الخارجية الامريكى جون كيرى، إن هجمات بروكسل تؤكد ضرورة وضع حد لهذه الموجة من المآسى التى تتسبب فيها داعش، مضيفا أن العنف تراجع بشكل ملحوظ فى سوريا وتقديرات بتراجعه من %85 إلى 90%، ووقف إطلاق النار فى سوريا أدى إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وأضاف كيرى أننا نتطلع إلى مباحثات بناءة فى إطار الوضع السورى اليوم، مضيفا أن الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من التعاون فى السنوات الأخيرة فى وجه القضايا الملحة على الرغم من الخلافات.

جون كيرى-اخبار سوريا-الهدنه فى سوريا-سيرجى لافروف (1)

جون كيرى-اخبار سوريا-الهدنه فى سوريا-سيرجى لافروف (2)

جون كيرى-اخبار سوريا-الهدنه فى سوريا-سيرجى لافروف (3)

جون كيرى-اخبار سوريا-الهدنه فى سوريا-سيرجى لافروف (4)

جون كيرى-اخبار سوريا-الهدنه فى سوريا-سيرجى لافروف (5)

جون كيرى-اخبار سوريا-الهدنه فى سوريا-سيرجى لافروف (6)

جون كيرى-اخبار سوريا-الهدنه فى سوريا-سيرجى لافروف (7)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365