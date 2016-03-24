كيرى : نرغب فى تراجع أكبر للعنف وتدفق أكثر للمساعدات فى سوريا

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار الهش فى سوريا أدى إلى تراجع مستويات العنف هناك لكنه يرغب فى انحسارها بصورة أكبر كما ينشد تدفقا أكبر للمساعدات الإنسانية.

وقال كيرى لنظيره الروسى سيرجى لافروف فى مستهل محادثاتهما بموسكو "يسعنا القول إن قلة قليلة للغاية كانت قبل ثلاثة أسابيع تعتقد أن وقف الأعمال القتالية ممكن فى سوريا."

وأضاف "حقق ذلك العمل قدرا من التقدم. حدث تراجع للعنف هش لكنه مفيد."

وقال وزير الخارجية الامريكى جون كيرى، إن هجمات بروكسل تؤكد ضرورة وضع حد لهذه الموجة من المآسى التى تتسبب فيها داعش، مضيفا أن العنف تراجع بشكل ملحوظ فى سوريا وتقديرات بتراجعه من %85 إلى 90%، ووقف إطلاق النار فى سوريا أدى إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وأضاف كيرى أننا نتطلع إلى مباحثات بناءة فى إطار الوضع السورى اليوم، مضيفا أن الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من التعاون فى السنوات الأخيرة فى وجه القضايا الملحة على الرغم من الخلافات.



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