اعتقال يابانى بتركيا لدى محاولته العبور لسوريا للإنضمام إلى داعش

>قال مسؤول في وزارة الداخلية التركية إن الشرطة اعتقلت مواطنا يابانيا لدى محاولته عبور الحدود إلى سوريا بقصد الانضمام إلى متطرفي تنظيم داعش.

وتم اعتراض الرجل وهو في طريقه إلى بلدة جرابلس السورية التي يسيطر عليها تنظيم داعش وهو الآن رهن الاحتجاز.

وقال المسؤول لأسوشيتد برس إن الرجل كان يحمل معه جواز سفر يابانيا وأنه قال للمحققين إنه أراد الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع الاشتراطات الحكومية.

وأكد مسؤولون يابانيون اليوم الخميس أن مواطنا يابانيا يحتجز الآن وقالوا إنهم يسعون من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول الأمر.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة في تركيا إن الرجل يبلغ من العمر 24 عاما وحروف اسمه الأولى م.م.

أضافت أنه تواصل مع التنظيم المتطرفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

على صعيد منفصل، اعتقل خمسة أجانب بالقرب من الحدود لدى محاولتهم العبور إلى سوريا، وفقا لمصدر أمني تحدث إلى وكالة أنباء الأناضول.

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