بان كى مون يصل لبنان فى زيارة تستغرق يومين

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم قادما من نيويورك، على رأس وفد أممى، وذلك فى اطار زيارة إلى لبنان تستمر يومين.

و يلتقى بان كى مون خلال الزيارة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل وعددا من المسئولين اللبنانيين، كما سيتفقد القوة الدولية العاملة فى جنوب لبنان "اليونيفيل " وأحد مخيمات النازحين السوريين فى المطار.

وهبطت طائرة بان كى مون فى مطار بيروت، وسط تدابير أمنية مشددة نفذتها الاجهزة الامنية المختصة، حيث كان فى استقباله أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير وفيق رحيمى ممثلا لوزير الخارجية جبران باسيل، مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان سيغريد كاغ، وقائد قوات الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل" الجنرال لوتشيانو بورتولانو وعدد من ضباط القوة الدولية.

وذكر بيان صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الزيارة تستغرق يومين. ويرافق الامين العام للأمم المتحدة رئيس البنك الدولى الدكتور جيم يونغ كيم، ورئيس البنك الاسلامى للتنمية الدكتور احمد محمد على المدنى.

ومن المقرر أن يزور الامين العام المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين والفلسطينيين والمقر العام لقوة الامم المتحدة المؤقتة فى لبنان اليونيفل فى الناقورة جنوب لبنان".

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