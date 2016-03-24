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القوات السورية تدخل مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة داعش

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القوات السورية تدخل مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة داعش القوات السورية تدخل مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة داعش

>أعلن التلفزيون السورى الرسمى دخول القوات السورية مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش .

وذكرت قناة الرسمية أن القوات دخلت إلى "قلب" تدمر.

وعرضت القناة صورا من خارج المدينة التاريخية التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد منذ مايو .

وأكد مصدر عسكرى سورى أن قوات النظام نجحت فى السيطرة على "الجزء الغربى" من مدينة تدمر، مشيرا إلى أن القوات على بعد 850 مترا من تدمر، متوقعا استعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى المسلح خلال ساعات.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "الآن يتحكم العسكريون السوريون بالجزء الغربى من تدمر، ويحاولون الهجوم على أجزاء أخرى، مضيفا أن "الجيش سيطر على عدة مناطق مهمة فى المدينة".

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن أن قوات الجيش السورى باتت على مشارف مدينة تدمر الأثرية، التى يطلق عليها "لؤلؤة الشرق" بمؤازرة من سلاح الطيران الروسى، وذلك بهدف استعادتها من تنظيم داعش الإرهابى المسلح.

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مصر 365

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