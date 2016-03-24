لافروف: الحوار الروسى الأمريكى متساو حول سوريا مما ساعد فى تحقيق النجاح

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال محادثات مع نظيره الأمريكى جون كيرى فى موسكو اليوم الخميس أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا على أساس متساو سمح للجانبين بإحراز نجاح، موضحا الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للعمل على تشكيل توازن فى المصالح.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن لافروف أبلغ كيرى خلال الاجتماع بأنه يتفق تماما بشأن ما قاله وزير الخارجية الامريكى حول التفاعل والتعاون الروسي-الأمريكى بشأن سوريا.

وأضاف لافروف: "إصرارنا سمح لنا بتحقيق النجاح، وكان العمل على اساس متساو، لقد عملنا على تشكيل توازن للمصالح ليس فقط بين موسكو وواشنطن، ولكن بين المجتمع الدولى بأسره ".

من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن اقتناعه بوجود حاجة ملحة لتجديد الجهود الرامية إلى محاربة تنظيم داعش فى سوريا فى أعقاب هجمات بروكسل.

وقال كيرى- فى تصريح أدلى به خلال اجتماعه بنظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو، ونقلته شبكة "ايه بى سى" الأمريكية الخميس، أن هجمات بروكسل التى أسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين تظهر الحاجة الملحة ل"كل بلد لديه القدرة" للمساعدة فى وضع حد لداعش.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن أملها فى أن تسهم زيارة كيرى فى تطبيع العلاقات الثنائية، فيما من المقرر أن تتصدر قضية حل النزاع السورى الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال الزيارة.

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