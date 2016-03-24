ندوة لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة أسيوط

نظمت محافظة أسيوط بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال أسيوط، ندوة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى بين المواطنين، وذلك بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، وفاطمة الخياط مدير مركز المعلومات بالمحافظة، وأمينة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال أسيوط، ورمضان عثمان رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وأحمد سليمان مدير عام هيئة الآثار بأسيوط، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة، وراوية على حسن رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

وقال السكرتير العام – خلال الندوة - إن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأماكن الأثرية وتنظيم رحلات للطلاب وجميع فئات المجتمع للتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها.

وأوضحت فاطمة الخياط، أنه تم التعاون مع هيئة التنشيط السياحى بالمحافظة وممثل هيئة الآثار وبعض النقابات العمالية بأسيوط لتنظيم رحلات وبرامج توعية وندوات تثقيفية للمواطنين.

ومن جانبه أكد رمضان عثمان على تعاون الأجهزة التنفيذية تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ودعمه المستمر لتنشيط السياحة، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع الهيئات الحكومية لتنظيم رحلات سياحية بأسعار مخفضة تدعيما لمبادرة "أجمل بلد بلدى"، والتى تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بشكل عام وبمحافظة أسيوط بشكل خاص.

وقال عثمان الحسينى، إن أسيوط تضم معالم تاريخية من عصور متعددة ومنها عصر ما قبل الأسرات والعصر القبطى والعصر الإسلامى وأيضا بها عدد من الوكالات التجارية التى تعكس مكانة أسيوط التجارية فى العصور القديمة.

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