أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة أسيوط

Google+ Print
ندوة لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة أسيوط ندوة لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة أسيوط
نظمت محافظة أسيوط بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال أسيوط، ندوة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى بين المواطنين، وذلك بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، وفاطمة الخياط مدير مركز المعلومات بالمحافظة، وأمينة المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال أسيوط، ورمضان عثمان رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وأحمد سليمان مدير عام هيئة الآثار بأسيوط، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة، وراوية على حسن رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

وقال السكرتير العام – خلال الندوة - إن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأماكن الأثرية وتنظيم رحلات للطلاب وجميع فئات المجتمع للتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها.

وأوضحت فاطمة الخياط، أنه تم التعاون مع هيئة التنشيط السياحى بالمحافظة وممثل هيئة الآثار وبعض النقابات العمالية بأسيوط لتنظيم رحلات وبرامج توعية وندوات تثقيفية للمواطنين.

ومن جانبه أكد رمضان عثمان على تعاون الأجهزة التنفيذية تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ودعمه المستمر لتنشيط السياحة، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع الهيئات الحكومية لتنظيم رحلات سياحية بأسعار مخفضة تدعيما لمبادرة "أجمل بلد بلدى"، والتى تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بشكل عام وبمحافظة أسيوط بشكل خاص.

وقال عثمان الحسينى، إن أسيوط تضم معالم تاريخية من عصور متعددة ومنها عصر ما قبل الأسرات والعصر القبطى والعصر الإسلامى وأيضا بها عدد من الوكالات التجارية التى تعكس مكانة أسيوط التجارية فى العصور القديمة.

ندوة تنشيط السياحة الداخلية بأسيوط (1)

ندوة تنشيط السياحة الداخلية بأسيوط (2)

ندوة تنشيط السياحة الداخلية بأسيوط (3)

ندوة تنشيط السياحة الداخلية بأسيوط (4)

بالصور.. "المصرى الديمقراطى" بأسيوط يكرم 21 أما مثالية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365