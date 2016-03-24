بالصور.. تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال بجامعة المنيا

نظمت كلية رياض الأطفال تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال للعام الجامعى 2015/2016، وذلك فى إطار حرص جامعة المنيا على تحقيق المشاركة الطلابية الفعالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل السيد حسن الجباس عميد الكلية والدكتور ناصر فؤاد على غبيش وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد شحاتة محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بالجامعة.

كرم الدكتور نبيل السيد حسن الجباس طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال، وقام بتنصيب الطالبة مديحة سيد إسماعيل أحمد رئيس مجلس اتحاد طلاب الكلية ونائبتها الطالبة سارة أشرف أنور عبد العاطى وإيناس أحمد عبد الفتاح أمينة لجنة الأسر الطلابية وياسمين عبد العزيز أمين اللجنة الاجتماعية ورانيا رزق الرياضية وشادية فايق الثقافية ويارا بهاء الفنية وعزة فايز لجنة الجوالة وأسماء محمد اللجنة العلمية كما كرم عميد الكلية الأمناء المساعدين للجان.

وفى نفس السياق قامت إدارة الكلية بالاحتفال بيوم الأم المصرية وتكريم الأم المثالية للكلية، حيث تم تكريم الدكتورة حنان محمد صفوت كأم مثالية من عضوات هيئة التدريس والدكتورة ميرفت سعيد حسين من بين العاملين بالكلية.

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