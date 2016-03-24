أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال بجامعة المنيا

Google+ Print
بالصور.. تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال بجامعة المنيا بالصور.. تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال بجامعة المنيا
نظمت كلية رياض الأطفال تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال للعام الجامعى 2015/2016، وذلك فى إطار حرص جامعة المنيا على تحقيق المشاركة الطلابية الفعالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل السيد حسن الجباس عميد الكلية والدكتور ناصر فؤاد على غبيش وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد شحاتة محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بالجامعة.

كرم الدكتور نبيل السيد حسن الجباس طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال، وقام بتنصيب الطالبة مديحة سيد إسماعيل أحمد رئيس مجلس اتحاد طلاب الكلية ونائبتها الطالبة سارة أشرف أنور عبد العاطى وإيناس أحمد عبد الفتاح أمينة لجنة الأسر الطلابية وياسمين عبد العزيز أمين اللجنة الاجتماعية ورانيا رزق الرياضية وشادية فايق الثقافية ويارا بهاء الفنية وعزة فايز لجنة الجوالة وأسماء محمد اللجنة العلمية كما كرم عميد الكلية الأمناء المساعدين للجان.

وفى نفس السياق قامت إدارة الكلية بالاحتفال بيوم الأم المصرية وتكريم الأم المثالية للكلية، حيث تم تكريم الدكتورة حنان محمد صفوت كأم مثالية من عضوات هيئة التدريس والدكتورة ميرفت سعيد حسين من بين العاملين بالكلية.

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (1)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (2)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (3)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (4)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (5)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (6)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (7)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (8)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (9)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (10)

طالبات مجلس اتحاد طلاب كلية رياض الأطفال (11)

بدء الإمتحانات البينية للتعليم المفتوح بجامعة المنيا 16 أبريل المقبل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365