القضاء الإدارى يلزم جامعة المنوفية بتغيير مسمى مؤهل لطالبة بكلية الزراعة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة، بقبول الدعوى رقم 18037 لسنة 14 قضائية، والتى أقامتها الطالبة سالى غازى بتعديل المؤهل الدراسى من بكالوريوس علوم زراعية إلى بكالوريوس هندسة زراعية، وألزمت جامعة المنوفية بالمصاريف.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرارًا قد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 195 لسنة 2012 يقضى بإضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية إلى الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات، وأن يُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن جامعة المنوفية كان عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل مسميات الدرجات العلمية التى تمنحها لطلاب كلية الزراعة.

وجاء فى حيثيات الحكم: أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 /8 /2011 حذف تخصص الهندسة الزراعية من التخصصات التى تمنح فيها كليات الزراعة بالجامعات درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية وإضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية إلى الدرجات العلمية الواردة باللوائح الداخلية بكليات الزراعة التى يوجد بها أقسام وتخصصات للهندسة الزراعية بالجامعات، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن، ونفاذا لهذا صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 195 لسنة 2012 بتعديل المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على النحو المشار إليه، وذلك بإضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية إلى الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات.

وقد نص القرار الأخير على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ولما كان ذلك وكان مركز الطالب بالنسبة إلى الجامعة هو مركز تنظيمى عام يمكن تغييره فى أى وقت واستبداله بنظام جديد، وهذا التنظيم المستحدث يسرى على الطالب بأثره المباشر، وعليه فإنه كان من المتعين على جامعة المنوفية أن تنهض إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة حيال تعديل مسميات الدرجات العلمية التى تمنحها لطلاب كلية الزراعة وفقا لأحكام القرار رقم 195 لسنة 2012 سالف الإشارة.