الأهلي يواجه أزمة بسبب مشاكل يانج أفريكانز في تنزانيا

يواجه الأهلي أزمة في توفير شرائط لمباريات يانج أفريكانز التنزاني، من أجل التعرف على الفريق قبل مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد عبور عقبة ريكرياتيفو ليبولو.

وأكد سيد عبد الحفيظ أكد على أن توفير شرائط مباراتي يانج أفريكانز مع الجيش الرواندي في دور الـ32 لدوري الأبطال بات صعباً بعدما أكدت السفارة المصرة في تنزانيا على أن جميع مباريات يانج أفريكانز لا تذاع على أي قناة محلية سواء أرضية أو فضائية.

ولا توجد أي شرائط أو اسطوانات في أرشيف القنوات التنزانية نظراً لوجود العديد من المشاكل بين مسؤولى يانج أفريكانز والشركة التي تمتلك حق بث الدوري المحلي هناك ومباريات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وأوضح عبد الحفيظ أنه اضطر إلى اللجوء إلى سفارة مصر في رواندا للحصول على شريط مباراة الذهاب بين يانج افريكانز والجيش، وحتى الآن لم يتلق الرد النهائي.

وفي نفس الإطار، أكد عبد الحفيظ أنه على تواصل دائم مع السفارة المصرية في تنزانيا من أجل اختيار ملاعب التدريب التي يخوض عليها المران عند وصول بعثة الأهلي إلى دار السلام .

وأضاف عبد الحفيظ أن هناك ثلاثة ملاعب قريبة من فندق الإقامة أحدهم ملعب نجيل صناعي وتم استبعاده والآخرين نجيل طبيعي، سوف يتم المفاضلة بينهما خاصة وأن أحدهما يخص إحدى المدارس الإنجليزية في العاصمة التنزانية دار السلام وقد سبق للأهلي المران عليه عندما واجه يانج أفريكانز عام 2014.

وأكد مدير الكرة على أن هذا الملعب يصلح تماما لكنه عندما يسبق بعثة الأهلي بيومين سوف يشاهده لمعرفة حالته وللتأكد من صلاحيته وللاستقرار بشكل نهائي على الملعب الذي يخوض عليه الفريق التدريبات في دار السلام.

ومن المنتظر أن يقام لقاء ذهاب دور الـ16 على ملعب يانج أفريكانز، على أن يستضيف الأهليلقاء الإياب في ملعبه.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ16 أحد أيام 8، 9 أو 10 من أبريل على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 19 و20 من نفس الشهر.