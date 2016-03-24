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«الجنايات» ترفع نظر التحفظ على أموال 4 متهمين في «التمويل الأجنبي» للقرار

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«الجنايات» ترفع نظر التحفظ على أموال 4 متهمين في «التمويل الأجنبي» للقرار «الجنايات» ترفع نظر التحفظ على أموال 4 متهمين في «التمويل الأجنبي» للقرار

أرشيفية

رفعت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الخميس، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع (4) متهمين، وأسرهم من التصرف في أموالهم، لإصدار القرار.

وجاء القرار على خلفية التحقيقات، التي تجري بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، حسبما أفاد مراسلنا.

وقُدر المبلغ بما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.

وكان المستشاران هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا.

وتضمن القرار منع حسام بهجت، والمحامي جمال عبد العزيز عيد، واثنين آخرين، وزوجاتهم، وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم، وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية “التمويل الأجنبي غير المشروع”.

ويذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.

 

 

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