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الدولار يرتفع 6 قروش ويصل إلى 9.95 جنيه فى السوق السوداء

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الدولار يرتفع 6 قروش ويصل إلى 9.95 جنيه فى السوق السوداء الدولار يرتفع 6 قروش ويصل إلى 9.95 جنيه فى السوق السوداء

دولار – أشيفية

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم، الخميس، لليوم الثانى على التوالى فى السوق الموازية “السوداء” نهاية تعاملات الأسبوع بقيمة 6 قروش ليصل إلى 9.95 جنيه، ويستمر ارتفاع الدولار وخفض قيمة الجنيه مع توقعات بوصوله إلى 10 جنيهات. وأكد إسلام السعيد، عضو بإحدى شركات الصرافة، أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى ارتفاع معدلات الإقبال على الشراء، بعض نقص المعروض منه فى البنك المركزى للراغبين فى الحصول على العملة. وأضاف فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، أنه لا صحة لتحديد سعر موحد للدولار يوميا من شركات الصرافة كما تم إعلانه من وزير والتجارة الداخلية خالد حنفى، وأن السوق يحكمه قوى العرض والطلب ولا يمكن تحديد سعر يومى للعملة. ومن الجدير بالذكر، أن الدولار ارتفعت فى تداولات أمس الأربعاء 24 قرشا ووصل إلى 9.89 جنيه، كما ارتفع اليوم 6 قروش ليصل إجمالى الزيادات فى يومين 30 قرشا.

 

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