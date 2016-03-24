أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصطفى بكرى يطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير القوي العامله بسبب المعزول

Google+ Print
مصطفى بكرى يطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير القوي العامله بسبب المعزول مصطفى بكرى يطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير القوي العامله بسبب المعزول

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب – أرشيفية

انتقد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، اختيار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمهندس محمد سعفان وزيرا للقوى العاملة، رغم مشاركته فى نشر إعلان فى جريدة البترول، يهنئ فيه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى باعتباره قائدًا لنصر أكتوبر العظيم.

وأكد “بكرى” أن ما قام به “سعفان” كذب ونفاق، وكان يحب على رئيس الوزراء اختيار شخص أفضل منه، متابعًا: “أطالب شريف إسماعيل بتعديل وزارى فورى، يتضمن تغيير محمد سعفان واختيار من هو أفضل وأصدق منه”.

وقال عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فى تصريحاته: “كيف نختار وزيرًا يزيف التاريخ بمنحه الرئيس المعزول محمد مرسى صفة ليست من حقه، ويصفه بأنه صاحب نصر أكتوبر، رغم أنه لم يشارك فى الحرب من الأساس؟!”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا