مصطفى بكرى يطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير القوي العامله بسبب المعزول

انتقد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، اختيار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمهندس محمد سعفان وزيرا للقوى العاملة، رغم مشاركته فى نشر إعلان فى جريدة البترول، يهنئ فيه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى باعتباره قائدًا لنصر أكتوبر العظيم.

وأكد “بكرى” أن ما قام به “سعفان” كذب ونفاق، وكان يحب على رئيس الوزراء اختيار شخص أفضل منه، متابعًا: “أطالب شريف إسماعيل بتعديل وزارى فورى، يتضمن تغيير محمد سعفان واختيار من هو أفضل وأصدق منه”.

وقال عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فى تصريحاته: “كيف نختار وزيرًا يزيف التاريخ بمنحه الرئيس المعزول محمد مرسى صفة ليست من حقه، ويصفه بأنه صاحب نصر أكتوبر، رغم أنه لم يشارك فى الحرب من الأساس؟!”