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27 مارس نظر استئناف فهمى بهجت على حكم حبسه لاتهامه بسب ضابط شرطة

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27 مارس نظر استئناف فهمى بهجت على حكم حبسه لاتهامه بسب ضابط شرطة 27 مارس نظر استئناف فهمى بهجت على حكم حبسه لاتهامه بسب ضابط شرطة
قرر رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية إحالة الاستئناف المقدم من الرائد فهمى بهجت على حكم حبسه شهر فى القضية المتهم فيها بسب وقذف ضابط شرطة بوزارة الداخلية لمحكمة جنح مستأنف قسم الجيزة وتحديد جلسة 27 مارس لنظر أولى الجلسات.

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، قد أحالت الاستئناف المقدم من الرائد فهمى بهجت، على حكم حبسه شهر فى القضية المتهم فيها بسب وقذف ضابط شرطة، لرئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، لتحديد دائرة أخرى بعد استشعارها الحرج.

كان إبراهيم محمود دفاع الضابط فهمى بهجت قد تقدم باستئناف على حكم حبس موكله شهر وكفالة 100 جنيه لاتهامه بسب ضابط شرطة بمعسكر الأمن المركزى، خلال ظهوره فى إحدى البرامج التليفزيونية.
>كان إبراهيم محمود دفاع الضابط فهمى بهجت قد تقدم بإستئناف على حكم حبس موكله شهر وكفالة 100 جنيه لاتهامه بسب ضابط شرطة بمعسكر الأمن المركزى، خلال ظهوره فى أحدى البرامج التليفزيونية المذاعة على فضائية قناة دريم.


>إحالة استئناف الضابط فهمى بهجت على حكم حبسه لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية
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