أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى لـ7 أبريل

Google+ Print
تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى لـ7 أبريل تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى لـ7 أبريل
قررت محكمة جنح المعادى اليوم، الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهم بدهس 4 طلاب بسيارتها فى المعادى، لجلسة 7 أبريل للمستندات والتقرير الطبى، واحالة المصاب الرابع لمستشفى قصر العينى.

ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغ من مستشفى المعادى، يفيد بوصول 3 جثث لطلبة مدارس، وإصابة آخر فى حالة خطر بالعناية المركزة.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى لمكان الحادث، فيما تمكن الأهالى من القبض على المتهمة مرتكبة الواقعة، وتسليمها إلى ضباط الشرطة، وباقتيادها لديوان القسم قالت إنها غير قاصدة.

وكشفت التحريات الأولية بأن المتهمة ارتكبت الواقعة دون تعمد منها إلا أنها غير قاصدة دهس الطلبة الأربعة، ولكن السبب راجع إلى السرعة الجنونية، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


>24 مارس اولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365