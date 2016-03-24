تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى لـ7 أبريل

قررت محكمة جنح المعادى اليوم، الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهم بدهس 4 طلاب بسيارتها فى المعادى، لجلسة 7 أبريل للمستندات والتقرير الطبى، واحالة المصاب الرابع لمستشفى قصر العينى.

ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغ من مستشفى المعادى، يفيد بوصول 3 جثث لطلبة مدارس، وإصابة آخر فى حالة خطر بالعناية المركزة.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى لمكان الحادث، فيما تمكن الأهالى من القبض على المتهمة مرتكبة الواقعة، وتسليمها إلى ضباط الشرطة، وباقتيادها لديوان القسم قالت إنها غير قاصدة.

وكشفت التحريات الأولية بأن المتهمة ارتكبت الواقعة دون تعمد منها إلا أنها غير قاصدة دهس الطلبة الأربعة، ولكن السبب راجع إلى السرعة الجنونية، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

24 مارس اولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى

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