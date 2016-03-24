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مستشفى الأهلي - عودة صالح جمعة.. واستمرار تأهيل إكرامي وعاشور

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مستشفى الأهلي - عودة صالح جمعة.. واستمرار تأهيل إكرامي وعاشور مستشفى الأهلي - عودة صالح جمعة.. واستمرار تأهيل إكرامي وعاشور

عاد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما تعافى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق عن أن صالح بات جاهزا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

وكان صالح قد تعرض للإصابة خلال مران للأهلي قبل مباراة الإياب ضد ريكرياتيفو ليبولو في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بالفوز 2-0.

كما أكد طبيب الفريق على أن حسام عاشور لاعب خط الوسط وشريف إكرامي حارس المرمى سوف يخضعان لفحص طبي بعد ثلاثة أيام لتحديد موعد عودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة نهائية.

وأضاف أن إكرامي يواصل التدريبات التأهيلية مع جلسات العلاج الطبي في صالة الجيمانيزيوم، فيما يبدأ عاشور في الجري الخفيف حسب درجة شعوره بالآلام.

يذكر أن عاشور واكرامي يعانيان من تمزق في العضلة الخلفية، حيث أصيب الأول في مباراة للمقاصة والثاني في مباراة غزل المحلة في الدوري.

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