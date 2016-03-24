صور.. محافظ المنيا يتفقد مشروع الصوب الزراعية بمركز العدوة

مراسل «ONA»:

تفقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، الأربعاء، عددًا من مشروعات الصوب الزراعية التابعة لمشروع حياة للتنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير بقري مركز العدوة والتي تعمل من خلال الري بالتنقيط وتساهم في تشغيل عدد كبير من شباب المحافظة .

وأشاد نصر، خلال بيان صادر عن المحافظة اليوم، بالمشروع، نظراً لما يقدمه من مبادرات وأفكار تخدم التوجه التنموي للدولة، وتعمل علي تشغيل الشباب واستصلاح الأراضي من خلال الصوب الزراعية، وتقديم الدعم الفني للكوادر الزراعية من شباب الخريجين وصغار المزارعين في مجالات استصلاح الأراضي الصحراوية ، وخاصة أن المحافظة ستكون البداية الفعلية لمشروع المليون ونصف فدان الذي ستنفذه الحكومة .

بدوره، قال مدحت عبد الرشيد مدير المشروع، إن “حياة” يعد مبادرة تنموية تشاركها ٥ منظمات للأمم المتحدة تهدف بشكل أساسي لتدعيم وتحسين الوضع المعيشي للفئات الأكثر احتياجا بمركزي العدوة ومغاغة عن طريق التنمية الاقتصادية وتطويرالمجموعات الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التنموية الأخرى .

من جانبه، أوضح أحمد صلاح مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، أنه تم اختيار 4 قري من القرى الأكثر واحتياجا بمركز العدوة لتنفيذ عدد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية منها تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية والذي يستمر ثلاث سنوات

ويهدف المشروع إلى تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا وتمكين المستهدفين بالمناطق الريفية والذين لا يملكون حيازات زراعية من الأراضي ليتمكنوا من تملك 4 صوب زراعية يحصل منها المستفيد على متوسط 1800جنية مصري. شهريا من خلال تقديم الدعم الفني الكامل للمستفيدين للتأكد من رفع قدراتهم الفنية الى جانب خفض معدلات الماء المستهلكة في الري عن طريق الري داخل الصوب بشبكة ري بالتنقيط وذلك للحفاظ على الموارد المائية في مصر والمساهمة بتوصيات حديثة في تأمين الأمن الغذائية في مصر وتقليل المقدرات المائية المستهلكة