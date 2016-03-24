استيلاء 8 موظفين بـ«صحة سوهاج» على مليون و750 ألف جنيه

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد، رئيس القسم، الأربعاء، من كشف واقعة قيام 8 موظفين بالإدارة الصحية بطما شمال محافظة سوهاج بتسهيل الإستيلاء على المال العام، وصرف حوافز للأطباء بالإدارة ومستشفى طما المركزى بقيمة مليون و750 ألف جنيه خلال 4 سنوات متتالية وذلك بدون وجه حق وتم التحفظ على كافة المستندات الدالة على ذلك.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود معلومات اكدت صحتها التحريات عن قيام 8 موظفين بالإدارة الصحية والمستشفى المركزى بطما بالإستيلاء على المال العام.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد خالد الشاذلى ،مدير غدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية ،وقادها العميد حسام حامد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ،والرائد محمود حسنى الشريف ،وكيل القسم وتوصل التحريات قيام محمد . ا . ع “رئيس قسم شئون العاملين بالإدارة الصحية بطما”، أسامة . ح . ا” مدير مالي بمستشفي طما المركزي”، إسماعيل . ا . إ ” رئيس ماهيات بإدارة طما الصحية‏، أحمد . ا . ع ” موظف ماهيات بإدارة طما الصحية، وعنايات . م . و ” مراجع حسابات بإدارة طما الصحية” ‏، غالية . ق . م . ا ” كاتب ومراجع حسابات بإدارة طما الصحية “‏، عربي . س . . م . ب ” أخصائي شئون مالية بإدارة طما الصحية ‏، صفية . س . ع ” كاتب شئون عاملين بإدارة طما الصحية ‏بتسهيل استيلاء بعض الأطباء والعاملين بإدارة طما الصحية ومستشفي طما المركزي علي ‏المال العام تتمثل فـي قيمة حوافز تم صرفها لهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين ‏واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وبلغت جملت تلك المبالغ حوالي ” مليون ‏وسبعمائة وخمسون ألف جنيهاً ” خلال الفترة من عام 210 وحتى عام 2014 ‏.

وانتهي تقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة إلي ما توصلت إليه ‏التحريات، وأمكن التوصل إلي كافة المستندات الدالة علي الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1313 إداري مركز طما لسنة 2016، وجار العرض على النيابة ‏العامة.