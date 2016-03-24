محافظ المنيا يتفقد مشروع الصوب الزراعية بمركز العدوة

تفقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، عددا من مشروعات الصوب الزراعية التابعة لمشروع حياة للتنمية المحلية، ومؤسسة مصر الخير بقرى مركز العدوة، والتى تعمل من خلال الرى بالتنقيط وتساهم فى تشغيل عدد كبير من شباب المحافظة.

وأشاد المحافظة بالمشروع، نظراً لما يقدمه من مبادرات وأفكار تخدم التوجه التنموى للدولة، وتعمل على تشغيل الشباب واستصلاح الأراضى من خلال الصوب الزراعية، وتقديم الدعم الفنى للكوادر الزراعية من شباب الخريجين وصغار المزارعين فى مجالات استصلاح الأراضى الصحراوية، وخاصة أن المحافظة ستكون البداية الفعلية لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذى ستنفذه الحكومة.

وقال مدحت عبد الرشيد مدير المشروع، إن "حياة" تعد مبادرة تنموية تشاركها 5 منظمات للأمم المتحدة، تهدف بشكل أساسى لتدعيم وتحسين الوضع المعيشى للفئات الأكثر احتياجا بمركزى العدوة ومغاغة، عن طريق التنمية الاقتصادية وتطوير المجموعات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التنموية الأخرى.

من جانبه، قال أحمد صلاح مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إنه تم اختيار 4 قرى من القرى الأكثر واحتياجا بمركز العدوة لتنفيذ عدد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية منها تنفيذ مشروعات الصوب الزراعية والذى يستمر ثلاث سنوات.

ويهدف المشروع إلى تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا، وتمكين المستهدفين بالمناطق الريفية والذين لا يملكون حيازات زراعية من الأراضى ليتمكنوا من تملك 4 صوب زراعية يحصل منها المستفيد على متوسط 1800جنيه مصرى شهريا، من خلال تقديم الدعم الفنى الكامل للمستفيدين، للتأكد من رفع قدراتهم الفنية إلى جانب خفض معدلات الماء المستهلكة فى الرى عن طريق الرى داخل الصوب بالتنقيط، وذلك للحفاظ على الموارد المائية فى مصر والمساهمة بتوصيات حديثة فى تأمين الأمن الغذائية فى مصر وتقليل المقدرات المائية المستهلكة.

وفى سياق آخر، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، حفلا لختام مشروع "تنمية مجتمعية للشباب وبالشباب" التابع للأمم المتحدة، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الجزويت والفرير ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا بقاعة حسن حميدة بديوان عام المحافظة.

وحضر الحفل مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة، وبيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور صبرى خليل غبريال رئيس مجل إدارة جمعية الجزويت والفرير.

وقالت مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المشروع ساهم فى رفع قدرات 60 شابا من 22 ـ 30 سنة بـ 6 مراكز شباب، وإكسابهم مهارات القيادة والتخطيط لتنمية المجتمع خلال 6 شهور من بداية المشروع لتفعيل دورهم فى المشاركة وتنمية قدرات ومهارات الشباب، مشيرة إلى أن المشروع تم تنفيذه بعدد 6 قرى شملت عطف حيدر ـ صفانية ـ بان علم ـ العقيلة ـ القايات بمركز العدوة وقرية برطباط بمركز مغاغة .

وأضافت أنه فى مجال الدعم الفنى للشباب ومراكز الشباب، تم عقد عدد من الدورات التدريبية تنوعت موضوعاتها ما بين العمل الجماعى والتخطيط للأنشطة والخصائص العمرية للشباب وتعبئة موارد المجتمع ومهارات العرض والتقديم والتخطيط بالمشاركة واللجان التطوعية)، وفى مجال المبادرات الشبابية، تم تنفيذ عدة مبادرات منها حملات (للنظافة والتبرع بالدم ويوم المعاق العالمى ويوم التطوع العالمى وتبادل الخبرة والعمل لحصاد الخير والقرائية).

وتضمن برنامج الحفل عرضا لفيلم قصير حول المشروع من أعداد أحد الشباب المتطوعين، وتقديم بعض الشباب خبراتهم بالمشروع.

وفى ختام الحفل، تم تكريم وتوزيع شهادات تقدير لعدد من الشباب المشاركين بالمشروع تقديراً لجهودهم.

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