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إغلاق 36 محل تجارى يعمل بدون ترخيص بمركز القوصية بأسيوط

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إغلاق 36 محل تجارى يعمل بدون ترخيص بمركز القوصية بأسيوط إغلاق 36 محل تجارى يعمل بدون ترخيص بمركز القوصية بأسيوط
قال بدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة القوصية، إن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والاحياء على مستوى المحافظة، بمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمن الصناعي والتأكد من سلامة وجودة كل ما يقدم للمواطنين.

وأضاف فى بيان اليوم، أن التعليمات تشمل إغلاق المحال التى تعمل بدون ترخيص وتحرير محاضر للمخالفين، وتطبيق القانون علي من يخالفه دون محاباه لأحد، وبناءا عليه أجرى مركز ومدينة القوصية بحملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن وأسفرت عن غلق 36 محل يعمل بدون ترخيص.

وأوضح بدري، أن الهدف من الحملة ضبط الأسواق ومتابعة المحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع التي يتم تقديمها ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية، وتم تحرير 36 مخالفة لأصحاب المحال التجارية الواقعة بشارع بلال بن رباح نتيجة لمزاولتها النشاط بدون تراخيص وتم إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر.

وأكد رئيس المركز، استمرارية هذه الحملات طبقاً لتوجيهات المحافظ، وسعيه للحفاظ علي حقوق المواطن والقضاء علي المتلاعبين بالأسواق.

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مصر 365