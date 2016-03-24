بالصور.. العاملون بالمعهد الفنى للتمريض يواصلون اعتصامهم بجامعة طنطا

لليوم الثالث على التوالى، واصل العشرات من العاملين بالمعهد الفنى الصحى التابع لجامعة طنطا، "أخصائى تمريض وفنى تمريض" اليوم، الخميس، اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن العمل، أمام المعهد بالمجمع الطبى فى جامعة طنطا للمطالبة بصرف الكادر، أسوة بباقى العاملين بالمستشفى والكليات الطبية.

وأكدت الممرضات أنهن تقدمن باستغاثات عاجلة، لوزير التعليم العالى، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ونقيب عام هيئة التمريض، للمطالبة بإدراجهم ضمن المستحقين لكادر المهن الطبية الذى تم صرفه لجميع زملائهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولم يتحرك أحد.

وقال المتظاهرون إنهم تحت مسمى وظيفى أخصائى تمريض وفنى تمريض، بدرجات وظيفية مختلفة، وجميعهم على قانون العاملين بالدولة رقم 47، ولا تسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، ويؤدون نفس الخدمات التمريضية، لتدريب الطلاب عمليا، متسائلين لماذا تم استثنائهم من الكادر؟.

وطالبوا بالعودة للقانون، رقم 14 لسنة 2014، مادة 1 والذى شمل وذكر المعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، وتم تنفيذه على المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة وإلغاء القرار رقم "118" لسنة 2015 مادة "1" والذى حصر الصرف على المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الطلبة والإدارات الطبية، ولم تُذكر المعاهد الفنية للتمريض، وتسبب فى حرمانهم من حقهم قهرا وظلما على حد قولهم.

وناشد العاملون بالمعهد الفنى للتمريض بجامعة طنطا وزير التعليم العالى، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ونقيب عام هيئة التمريض بإدراج المعاهد الفنية للتمريض فى كادر المهن الطبية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين فريق المهنة الواحدة وذات المسمى الوظيفى الواحد.

تظاهر هيئة التمريض بكلية طب الأسنان جامعة طنطا للمطالبة بصرف الكاد