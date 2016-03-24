غدًا.. محمد النني وأسرته ضيف «ليلة سمر» على «إم بي سي مصر2»

يستضيف برنامج “ليلة سمر”، الذي تُقدمه الإعلامية سمر يُسري، غدًا، عبر شاشة “MBC مصر2″، محمد النني، نجم الكرة المصرية ولاعب نادي الأرسنال الإنجليزي، في أول ظهور تليفزيوني له مع أسرته، بحسب بيان.

ويتحدث محمد النني، وزوجته، ووالده، عن تجربته في الاحتراف في سويسرا وإنجلترا.

كما يتحدث عن بداياته في نادي المقاولون العرب.

ويُعلق “النني”، على نجاحاته في الفترة الأخيرة، والهدف الذي أحرزه في برشلونة،

ويتحدث أيضًا عن علاقته بأبو تريكة، واحتمالات عودته ليلعب في مصر مرة أخرى، وما هو النادي الذي يفضل أن يلعب له في مصر.

يُعرض برنامج “ليلة سمر” على ” MBCمصر2″ الجمعة من كل أسبوع، الساعة 8:00 مساءًً.