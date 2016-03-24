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وزير الرى الجديد يكلف قيادات الوزارة بتقرير عن المشروعات الجارى تنفيذها

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وزير الرى الجديد يكلف قيادات الوزارة بتقرير عن المشروعات الجارى تنفيذها وزير الرى الجديد يكلف قيادات الوزارة بتقرير عن المشروعات الجارى تنفيذها
كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى الجديد، رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة، بإعداد تقارير حول مجمل الأعمال والمشروعات التى يتم تنفيذها، والوقوف على ما تم فيها، ومدى جدوى بعضها من عدمه.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، اليوم، الخميس، أنه من ضمن تكليفات الوزير لقيادات الوزارة، وضع تصور لإمكانية التدريب التحويلى للعمالة الزائدة فى المهن الإدارية إلى المهن الفنية والاستفادة منها فى أماكن العجز.

وأضافت المصادر، إلى أنه سيتم الاهتمام بالشباب فى الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لأنهم صمام الأمان وقوة الوطن، لذا ينبغى استغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل، حيث سيتم وضع مخطط شامل عن طريق مهندسى الوزارة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية دون الاعتماد على المكاتب الاستشارية إلا فى أضيق الحدود، لمنح المهندسين خبرات علمية وميدانية جديدة بالإضافة إلى توفير وقت التنفيذ مع تقليل التكاليف.

كما سيتم وضع خطة بحثية تتناول مشكلات الموارد المائية التى تواجهها ، لتحقيق التنسيق بين الجانب التنفيذى والجانب البحثى فى أنشطة الوزارة، وذلك من خلال المركز القومى لبحوث المياه، ومشاركة الباحثين بالمركز فى وضع مخطط شامل لجميع منشآت الرى والمجارى المائية والمياه الجوفية بكل المحافظات، لعمل قاعدة بيانات شديدة الأهمية لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستقبلية، وتحديد أولويات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى خلال توجيهاته لقيادات الوزارة بضرورة العمل على إعادة هيكلة خطط لترشيد استهلاك المياه فى ظل العجز المائى الذى نعانى منه وتدنى نصيب الفرد إلى 600 متر مكعب أى تحت خط الفقر العالمى.


>وزير الرى الجديد ينتهى من اجتماعه مع قيادات الوزارة
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