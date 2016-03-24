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يهدد صادراتها من اللحوم..اكتشاف أول حالة إصابة بجنون البقر بفرنسا منذ 2004

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يهدد صادراتها من اللحوم..اكتشاف أول حالة إصابة بجنون البقر بفرنسا منذ 2004 يهدد صادراتها من اللحوم..اكتشاف أول حالة إصابة بجنون البقر بفرنسا منذ 2004
أكدت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الخميس اكتشاف حالة إصابة بمرض جنون البقر فى منطقة أردين بشمال شرق البلاد.

كان قد تم الاشتباه بهذه الحالة الأسبوع الماضى لكن كان يتعين إجراء الفحوص الأولية لتأكيد الحالة.

وقالت الوزارة إن هذه الإصابة هى الأولى فى فرنسا منذ عام 2004 والثالثة فى أوروبا منذ عام 2015 ما قد يؤثر سلبا على صادرات البلاد من لحوم الأبقار فى الوقت الذى يعانى فيه أصحاب مزارع الماشية من الكساد.

وكان قد تم إرسال عينات من البقرة المشتبه فى إصابتها وعمرها 5 سنوات إلى مختبر مركزى فى بريطانيا.

وقد يؤدى اكتشاف الإصابة بجنون البقر إلى تغيير مستوى التنبيه من المرض فى فرنسا وهى المستويات التى توصى بها المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

ويواجه قطاع الثروة الحيوانية فى فرنسا أزمة حادة ما دفع المزارعين إلى تنظيم احتجاجات ومطالبة سلطات البلاد والاتحاد الأوروبى بإعداد مشروع للمساعدات.

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