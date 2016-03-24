روسيا تترقب قبول دعوة العاهل السعودي في زيارة مفتوحة

أعلن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط أن موسكو تترقب زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال بوغاندوف في حديثه، اليوم الخميس، إن “لقد تسلم جلالته الدعوة منا، فيما نحن نأمل بأن نتلقى من القيادة السعودية في القريب العاجل المواعيد المقترحة للزيارة”.

وكشف بوغدانوف، عن أن التسوية السورية سوف تتوسط أعمال القمة الروسية السعودية المنتظرة، والتي لم يتم البت بموعد انعقادها بعد.

وفي تعليقه على آخر التطورات في إطار جهود التسوية في سوريا، أعرب بوغدانوف عن استعداده وفي أي وقت كان، للقاء ممثلين عن “الهيئة العليا للمفاوضات” المنبثقة عن مؤتمر الرياض لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وأضاف: “لقد اتصلوا بي وقلت لهم تفضلوا إلى موسكو، وأكدت لهم أنني سوف أكون سعيدًا على الدوام بلقائهم في موسكو”.

وتابع يقول: إذا أراد ممثلو “الهيئة العليا للمفاوضات” المنبثقة عن مؤتمر الرياض لقوى الثورة والمعارضة السورية “إطلاعنا بشكل عاجل على شيء ما، فإن المندوب الروسي الدائم لدى ممثليات الأمم المتحدة والهيئات الدولية في جنيف أليكسي بورودافكين، مستعد للقائهم”.