حمدان بن راشد يشهد عرس «أنوار دبي» الجماعي

برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي العرس الجماعي التاسع «أنوار دبي» لموظفيها، وزفت من خلاله 53 عريساً وعروساً في أجواء من الفرح والسعادة، وذلك في حديقة زعبيل بدبي.

وقد كان في استقبال سموه يرافقه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرو الدوائر وكبار الشخصيات.

وحضر حفل العرس الجماعي الفريق محمد عبدالرحيم العلي، وكيل وزارة الدفاع المساعد، واللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وعبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وخالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وأحمد الشعفار، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، وسعيد الكندي، ومحمد خلف الحبتور، وماجد حمد الشامسي، ورجل الأعمال سالم الموسى، وكبار مسؤولي الهيئة وموظفيها وحشد من أهالي العرسان.

عناية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع موظفي الهيئة، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للعناية البالغة التي يوليها سموه لأبنائه المواطنين من حيث تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم، حيث تشكل رعاية سموه الكريمة للعرس الجماعي التاسع«أنوار دبي» لموظفي وموظفات الهيئة استمرارا للنهج الكريم الذي يتبناه لدعم الأسرة الإماراتية وتخفيف الأعباء عن كاهلها بما يحقق تطلعات الشباب في بدء حياة زوجية خالية من الديون والالتزامات غير الضرورية.

وتساهم مكرمة سموه في صياغة حياة جديدة لشباب وشابات الوطن، بما يحقق السعادة للجميع ويستثمر في استدامة ثرواتنا البشرية المواطنة.

استراتيجية أضاف: وضعت الهيئة ضمن استراتيجيتها رعاية موظفيها وتحقيق الاستقرار النفسي والعائلي لهم وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز إنتاجية الموظف والارتقاء بالأداء والكفاءة في العمل وبالتالي تعم الفائدة والمنفعة على المجتمع بأسره. كما تحرص الهيئة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال إطلاق المبادرات التي تعمل على إسعاد الموظفين وتنعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي والاستقرار النفسي والاجتماعي.

وساهم العرس الجماعي على مدار تسع سنوات، بإتمام مراسم زواج كوادرنا المواطنة، الأمر الذي عزز من ترسيخ النهج المؤسسي للهيئة في دعم الشباب الإماراتي وقيم الهوية الوطنية، وساهم في زيادة الولاء المؤسسي بين الموظفين والموظفات.

وفي نهاية الحفل كرّم سعيد محمد الطاير العرسان بحضور سعيد الكندي وسالم الموسى.

رؤية

قال سعيد محمد الطاير «تستقي هيئة كهرباء ومياه دبي رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لجعل السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها.