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«ساركوزي» ينتقد دونالد ترامب وصفه بالـ«سوقي»

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«ساركوزي» ينتقد دونالد ترامب وصفه بالـ«سوقي» «ساركوزي» ينتقد دونالد ترامب وصفه بالـ«سوقي»

دونالد

وصف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بالـ”مخيف” و”السوقي”.

وقال زعيم حزب الجمهوريين في تجمع في فندق لندني كبير حضره حوالى 500 شخص من الجالية الفرنسية، إن” هذا السيد لا يستحق كل هذا الاهتمام”، في إشارة إلى ترامب.

وأضاف ساركوزي “ما يخيف هو تأثيره، أجد أنه من المخيف أن يرى حوالى ثلاثين بالمئة من الأميركيين أنفسهم فيه”، قبل أن يضيف “هذا يجعلني ارتعد خوفا على جزء من أميركا”.

وندد ساركوزي، الذي يزور لندن للترويج لكتابه الجديد “لا فرانس بور لافي” قبل الانتخابات التمهيدية لليمين في نوفمبر المقبل، بـ” سوقية” ترامب و” شعبويته”.

وكان المرشح الأمريكي للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، أثار الجدل في الولايات المتحدة بسبب تصريحاته العنصرية ضد الأقليات في البلاد، والمسلمين.

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