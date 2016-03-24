اعتماد أول دفعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية في أبوظبي ودبي

سلمت الهيئة الوطنية للمؤهلات - خلال حفل في مقرها - شهادات اعتماد لأول دفعة مكونة من أربع مؤسسات تعليمية وتدريبية في أبوظبي ومؤسستين في دبي تنطبق عليها معايير التقييم والاعتماد العالمية.

وهذه المؤسسات هي معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومركز آفاق للتطوير القيادي وأكاديمية الإمارات ومركز التعليم المستمر في كلية الخوارزمي الدولية وجامعة الإمارات للطيران والمعهد الوطني للتعليم المهني.

وكان مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قد رفعا هذه المؤسسات إلى الهيئة للاعتماد النهائي بعد التأكد من تحقيقهما معايير الاعتماد المطلوبة.

وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إن الهيئة وضعت معايير وطنية موحدة للتقييم والاعتماد بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وأكد ان الاعتماد يعكس رؤية الهيئة في تنظيم قطاع التعليم والتدريب المهني ووضع حد للمنح العشوائي للمؤهلات المهنية ومسمياتها ومنعا للتباين في عملية تطوير واعتماد البرامج والمؤهلات بين مؤسسة وأخرى.

من جهته قال سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن المركز يحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الإرتقاء الدائم بالمنظومة التعليمية والتدريبية والتزامها بالمعايير العالمية .

وأضاف أن المركز يقوم بتنظيم وترخيص وتقييم مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطبيق المعايير التي يحددها مجلس اعتماد ومنح المؤهلات بالهيئة الوطنية للمؤهلات ومراقبة مدى الالتزام بها .

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