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صور.. جزار يذبح جملاً نافقًا ويعرضه للبيع بسوهاج‎

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aa893b51-44a7-45b9-8f0f-19510294f8fdمراسل «ONA»:

تمكنت حملة من مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بالتنسيق مع مفتشى ، ومباحث التموين، والطب البيطرى، الأربعاء، من ضبط جزار بمدينة طهطا أثناء عرضة لحوم جمل تبين أنه نافق.

وتبين من خلال الكشف الظاهري على الذبيحة من قبل الأطباء البيطريين، أن الجزار قام بنقله من أحد مقالب القمامة نافقا وقام بذبحة وسلخة وعرضه للبيع.

 وبعد التأكد من عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وأن لحمه يظهر عليه علامات النفوق، تم التحفظ على كمية اللحوم المتبقية وتحرير محضر بالواقع.

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