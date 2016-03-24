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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

ارشيفية

مراسل «ONA»:

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بالمحال التجارية في دائرة قسم أول سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من “طرف أول”، “علاء ن.ح – 52عاما- موظف”، ومحمد. ع – 35 عاما – جزار”، مصابين بجروح متفرقة بالجسم، و”طرف ثان”، “محمود. م- 21 عاما- عامل”، مصابًا بطلق ناري بالبطن وتوفى متأثرا بإصابته و”أحمد.م -29 عاما – عامل” في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمحال التجارية.

وعقب علم أهالي الطرف الثاني بوفاة المذكور اعتدوا على محلي جزارة خاصين بالطرف الأول وإتلاف محتوياتهما وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط 4 متهمين بحوزتهم طبنجة.

وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتحرر عن ذلك المحضران رقما 1464 إداري، و2218، جنح القسم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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