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النيابة تطلب تحريات مباحث الإسكندرية حول حريق أتوبيس النقل العام بسيدى جابر

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النيابة تطلب تحريات مباحث الإسكندرية حول حريق أتوبيس النقل العام بسيدى جابر النيابة تطلب تحريات مباحث الإسكندرية حول حريق أتوبيس النقل العام بسيدى جابر
طلبت نيابة سيدى جابر، سرعة إحضار تحريات مباحث مديرية أمن الإسكندرية حول واقعة اشتعال النيران بأتوبيس للنقل العام بمنطقة سيدى جابر.

وانتدبت النيابة فريقاً من أعضائها، لمعاينة موقع الحريق والاستماع إلى شهود الواقعة، وقائد الأتوبيس.
>كان اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً من مأمور قسم شرطة سيدى جابر بنشوب حريق بأتوبيس نقل عام بشارع الطيار محمود شكرى، وانتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين نشوب حريق بالأتوبيس رقم "س و ن" "نقل عام" أثناء وقوفه بموقف 15 مايو بالشارع المشار إليه، مما أدى لاحتراقه بالكامل "دون حدوث إصابات"، وبسؤال قائده "محمد . ر" - 33 سنة سائق بهيئة النقل العام، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بأنه أثناء وقوف الأتوبيس قيادته بالموقف فى انتظار تحميل الركاب فوجئ باشتعال النيران بداخله، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، تم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر إدارى سيدى جابر.


>بالفيديو والصور.. اشتعال النيران فى أتوبيس نقل عام أمام محطة سيدى جابر بالإسكندرية

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