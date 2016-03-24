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صور في الجول - الإصلاحات مستمرة في ملعب مباراة مصر ونيجيريا

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تتواصل الاستعدادات في ملعب أحمدو بيلو من أجل استضافة مباراة منتخبي مصر ونيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة.

وتقام المباراة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات يوم 25 مارس الحالي على ملعب أحمدو بيلو في ولاية كادونا، وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم قد طلب تأجيل المباراة بحجة الرغبة في الانتهاء من تجهيز الملعب بشكل كامل لاستضافة الفراعنة.

تعرف أكثر على ملعب المباراة

وحتى اليوم الخميس، لم يتم الانتهاء من تجهيز الملعب بشكل كامل.

حيث لايزال هناك بعض الإصلاحات في أرضية الملعب مستمرة حتى الآن.

كما امتدت الإصلاحات إلى مقاعد البدلاء، مع البدء في وضع اللوحات الإعلانية حول الملعب.

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