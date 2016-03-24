صور في الجول - الإصلاحات مستمرة في ملعب مباراة مصر ونيجيريا

تتواصل الاستعدادات في ملعب أحمدو بيلو من أجل استضافة مباراة منتخبي مصر ونيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة.

وتقام المباراة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات يوم 25 مارس الحالي على ملعب أحمدو بيلو في ولاية كادونا، وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم قد طلب تأجيل المباراة بحجة الرغبة في الانتهاء من تجهيز الملعب بشكل كامل لاستضافة الفراعنة.

تعرف أكثر على ملعب المباراة

وحتى اليوم الخميس، لم يتم الانتهاء من تجهيز الملعب بشكل كامل.

حيث لايزال هناك بعض الإصلاحات في أرضية الملعب مستمرة حتى الآن.

كما امتدت الإصلاحات إلى مقاعد البدلاء، مع البدء في وضع اللوحات الإعلانية حول الملعب.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول - مدرب نيجيريا يتحدث عن خوف غير مبرر من مصر.. كوبر العظيم وتأثير يول وماكليش

أمونيكي لـ في الجول: انضمام أغلب لاعبي الزمالك لقائمة مصر منطقي.. والفائز سيضمن التأهل

حوار في الجول - رئيس الاتحاد النيجيري: الفوز على مصر لا يحتاج لمكافآت.. والمدرب سيرحل

مهاجم الأهلي السابق لـ في الجول: نيجيريا ستفوز على مصر لهذا السبب.. وإفريقيا ستشاهد 180 دقيقة ممتعة

مدرب كانو بيلارز لـ في الجول: 3 أمور تصعب مواجهة مصر بينهم خبرة يول

تقرير في الجول – كيف أفاد يول وماكليش منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

كيف تستعد نيجيريا أمنيا لمباراة مصر "الاحتفالات أهم"