محامي ينشر محادثة مع «غادة إبراهيم» ويتوعدها بعد براءتها من «تسهيل الدعارة»

نشر المحامي ياسر أبو العلا، الأربعاء، محادثات نصية على “فيس بوك”، جمعته بالفنانة غادة إبراهيم، عقب براءتها من تهمة تسهيل الدعارة، في القضية.

وشملت الرسائل، التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، محادثات بينه وبين “غادة”، تتهمه فيها الأخيرة بمحاولته تشويه سمعتها من خلال زجه باسمها في القضية، ليؤكد لها أنه لا يعرفها، وأن باقي المتهمات في القضية هن اللائي اعترفن عليها، بحسب نص الرسائل.

وعلق أبو العلا، على المحادثات، قائلا: “لأول مرة هنشر نص الرسالة على الفيس بوك بيني وبين الفنانة الشريفة الطاهرة غادة ابراهيم بعد ما نشرت الفيديو الأول لنص التحقيقات بالمستندات علي الفيس بوك..هتلاحظوا إنها هي اللي كلمتني دون معرفتها مسبقا ومكتوب تم قبول طلب غادة ابراهيم في تلقي الرسالة”.

وأضاف المحامي أبو العلا: “انتظروا فيديو لي أثناء إجرائي لتحقيق مصور مع البوابين ويارب أقدر أوصله للنيابة قبل جلستها يوم السبت… وأبقى خلي القضية اللي رفعتيها عليا تنفعك.. الثبات علي المبدأ طريق النجاح”.

يذكر أن ياسر أبو العلا، محامي إحدى المتهمات في القضية رقم 523 جنح دار السلام، والمتهم فيها “فاطمة أحمد محمد حسين” وشهرتها “بطة” بإدارة شقق منافية للآداب، وتبين في القضية من خلال تحقيقات النيابة، تورط الفنانة غادة إبراهيم في القضية، ثم براءتها محكمة جنح دار السلام من الاتهامات الموجهة لها.