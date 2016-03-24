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صور.. دوللي شاهين وحجاج عبد العظيم ضيوف «وش السعد» غدًا

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الفنان محمد سعد

الفنان محمد سعد

تشارك النجمة دولي شاهين، والفنان حجاج عبد العظيم في سابع حلقات “المسرح-البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد”، في أجواء من الكوميديا الساخرة المستوحاه من التاريخ الفرعوني، مع النجم محمد سعد.

ويظهر الفنانون في إطار تمثيلي كوميدي ساخر من خلال تقمص شخصيات فرعونية، بحسب بيان.

تُعرض الحلقة الجديدة من البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد” غدًا الجمعة، في التاسعة والنصف مساءً.

وتتواصل حلقات”المسرح – البرنامج”، “وش السعد” بالعرض إسبوعيًا على مسرح “هيلتون رمسيس” في وسط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري.

يشارك في كتابته فريق من الشباب، تحت إشراف الكاتب والمؤلّف سامح سر الختم، ويخرجها تلفزيونيًا سامح عبد العزيز، ويخرجها مسرحيًا الفنان أشرف زكي، والمخرج هشام عطوة.

كما يشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.

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