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حبس المتهم بحرق سيارات القنصلية السعودية بالسويس 15 يوما

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حبس المتهم بحرق سيارات القنصلية السعودية بالسويس 15 يوما حبس المتهم بحرق سيارات القنصلية السعودية بالسويس 15 يوما
قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس "أ.ص.ع" عضو جماعة الإخوان 15 يوما، والمتهم بالتخطيط والمشاركة فى حرق سيارات ضباط الشرطة وسيارات القنصلية والتعدى على قوات الأمن فى محافظة السويس.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتردد المتهم أحد قيادات الصف الثانى بالجماعة الإرهابية فى السويس، وعلى "سايبر" بضاحية حى الكويت التابعة لحى الأربعين، وتواجده بنطاق الحى.

وتم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمد شرباش رئيس إدارة البحث، وأشرف عليه مدير الإدارة، وتم توجيه مأمورية مشتركة من ضباط المباحث، والأمن الوطنى وقوة أمنية لمكان اختباء المتهم.

وتمكن الضباط من ضبط المتهم خلال اختبائه بجوار أرض الشركة الشرقية للدخان، بحى الكويت .

وأكد مصدر أمنى أن المتهم مطلوب ضبطه فى 9 قضايا، من بينها التظاهر والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وحيازة أسلحة نارية وزخائر، والانضمام والمشاركة فى حرق سيارتين للقنصلية السعودية صباح يوم 24 أكتوبر 2014، وسيارات أخرى تابعة للمديريات الخدمية وديوان عام المحافظة، وسيارات شرطة.

أمن السويس يضبط إخوانى متهم بحرق سيارات القنصلية السعودية

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مصر 365

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