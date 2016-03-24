محافظ سوهاج يتفقد قرى مركزى المراغة وطهطا

أجرى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، جولات تفقدية شملت قري ومدن شمال المحافظة بمركزى المراغة وطهطا، حيث كلف رئيس الوحدة المحلية لقرية شندويل بتمهيد مدخل كوبرى نجع هلال بقرية شندويل وبناء سور علي الترعة وتجميل المدخل وتسوية الطريق، كما أمر بازالة ملعب كرة قدم مخالف علي الطريق المؤدي إلي مدينة المراغة، حيث أن الملعب مقام على أرض زراعية وبدون ترخيص من الوحده المحلية.

وقال بيان للمحافظ اليوم، إن المحافظ لاحظ وجود كشك غير مرخص في مدخل مدينة المراغة، وكلف مفتشي الأمن الغذائي والصحة بفحص المواد الغذائية، وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة بإزالة الكشك، كما تفقد نقطة الإسعاف والادارة الصحية بمدينة المراغة، ووجد عدد من سيارات الإسعاف المعطلة في النقطة غير مؤهلة لانتظار السيارات، وكلف رئيس مركز ومدينة المراغة بتمهيد نقطة الإسعاف وتسوية الأرض بمستوي الطريق وإعادة بناء الرصيف أمام النقطة، كما لاحظ أيضا وجود سيارة أعلي الرصيف وأمر بفحص السيارة ومصادرتها لإدارة المرور وتحرير محضر اشغال لمدير الادارة الصحية.

وتفقد المحافظ الادارة الصحية من الداخل، وأبدى استياؤه من مستوي النظافة داخل الادارة الصحية وأمر مدير الادارة برفع مستوي النظافة، كما تفقد مستشفي المراغة المركزي ووجد أن مستوي النظافة لا تليق بمستوي مستشفي مركزي تخدم قري مدينة كاملة، وشدد علي ضرورة رفع الكفاءة وكذلك مستوي نظافة المستشفي وتذليل كل الصعوبات في خدمة المواطن.

وتفقد المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن دائرة طهطا سير العمل بالعبارة النهرية بمركز طهطا، وأكد علي ضرورة توفير عبارة أخري لخدمة أهالي طهطا وسائقي السيارات وفك الازدحام الشديد في العبارة.

وكلف المحافظ رئيس مدينة طهطا بإعادة رصف الطريق المؤدي للعبارة وإنارة الطريق بالكامل، وذلك لتحقيق الأمان لرواد العبارة ليلا، كما تفقد كوبري طهطا العلوي لمتابعة سير العمل، ووعد بسرعة إخطار وزارة النقل للانتهاء من تنفيذ المشروع.

وشملت جولة المحافظ تفقد مدرسة الشهيد محمد عبد الرؤوف الابتدائية المشتركة الواقعة بشارع النظامي المتفرع من شارع بورسعيد، والذي شهدت حادث طفلة بالمدرسة بصعق كهربائي أمام المدرسة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بحصر جميع الأسلاك غير المغطاة بالشوارع الفرعية وتغييرها بأخري مغطاة، كما كلف الادارة التعليمية بعمل تقرير كامل عن الحادث ومن المسئول، وما إذا كان قد تم ابلاغ شركة الكهرباء بتلك الأعمدة المتهالكة والأسلاك غير المغطاة.

وتفقد المحافظ مدرسة طهطا الابتدائية الجديدة، وذلك في استجابة عاجلة لشكوي لأحد المواطنين تخوفا من تكرار مثل هذه الحوادث، وأمر أيضا بحصر الأسلاك الكهربائية غير المغطاة والأعمدة المتهالكة وتغييرها، كما كلف وكيل وزارة الصحة بأخذ عينات من المياه بالمنازل بقرية شندويل البلد وفحصها والتأكد ما إذا كانت صالحة للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك بناءا علي شكوى أحد ساكني المنطقة أثناء متابعته للأعمال التي تم تكليف رئيس الوحدة المحلية.