«القرموطي» يخترق تنظيم داعش بشخصية «أبو مصعب»

تعاقد الفنان أحمد آدم مؤخراً على بطولة فيلم “أبو مصعب القرموطي” مع المنتج محمد عبد الحميد صاحب شركة “فيردي” التي تعاونت معه في برنامجه التلفزيوني “بني أدم شو” في أكثر من موسم، ليعود الفنان الكوميدي أحمد آدم إلى شخصية القرموطي، والتي سبق أن قدمها تلفزيونياً في أكثر من عمل، وسينمائياً في فيلم “معلش احنا بنتبهدل” مع المخرج شريف مندور.

وكشف آدم لـ 24، عن اختياره للكاتبين علاء حسن ومحمد نبوي لكتابة سيناريو الفيلم المقرر أن يخرجه أحمد البدري، كاشفاً عن موعد تصوير الفيلم في نهاية أبريل (نيسان) المقبل، عقب اختيار باقي الممثلين المشاركين في العمل، ليكون جاهزاً للعرض في موسم عيد الفطر المقبل.

وأشار آدم إلى أن الفيلم سيعيد شخصية القرموطي في قالب جديد ومختلف، حيث سيقتحم عالم تنظيم “داعش” بالشخصية، في محاولة لتناول هذه الجماعات بشكل كوميدي، من خلال شخصية “أبومصعب القرموطي”.