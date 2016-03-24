صور…«الننى» يحكى تفاصيل هدفه فى «برشلونة» ببرنامج «ليلة سمر» غدا

يحكى اللاعب الدولى و نادي الأرسنال الإنجليزي محمد الننى،قصة الهدف الذى أحرزة لفريقه بمباراته أمام فريق برشلونه الاسبانى ،بأول ظهور تليفزيوني دولى له مع أسرته،فى برنامج “ليلة سمر” الذي تُقدمه الإعلامية سمر يُسري،وذلك فى الثامنة مساء غداً الجمعه 25مارس على “MBC مصر2″.

ويتحدث في الحلقة محمد النني وزوجته ووالده، عن تجربته في الإحتراف في سويسرا وإنجلترا، وبداياته في نادي المقاولون العرب، كما يُعلق على نجاحاته في الفترة الأخيرة ،والهدف الذي أحرزه في برشلونة، ويتحدث أيضا عن علاقته بأبو تريكه ،وإحتمالات عودته ليلعب في مصر مرة أخري، وما هو النادي الذي يفضل أن يلعب له في مصر.